電通グループが１３日発表した２０２５年１２月期連結決算（国際会計基準）は、最終利益が３２７６億円の赤字（前期は１９２１億円の赤字）と、０１年の上場以来、最大の赤字となった。海外事業の不振に伴い３９６１億円の減損損失を計上したことが響き、昨年１１月時点の見通し（５２９億円の赤字）から赤字幅が大幅に膨らんだ。赤字は３期連続。売上高にあたる収益は前期比１・７％増の１兆４３５２億円、営業利益は２８９２