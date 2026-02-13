「王室に最も近い“民間人”が被告席へ」。幼いころは、“リトル・マリウス”として国民に愛された皇太子妃の長男が、性的暴行などの罪に問われている。同じ週、母である皇太子妃にはエプスタイン問題が再燃。ノルウェー王室は、家族の危機と制度への信頼低下に同時に揺れている。性的暴行4件…有罪なら最長16年の懲役刑も2月3日、ノルウェーで始まったのは、皇太子妃の長男マリウス・ボルグ・ホイビー被告（29）の刑事裁判だ。王