Photo: mio 2024年8月20日の記事を編集して再掲載しています。“万が一”が来なかったら、美味しく食べちゃえばいい。SNSで見かけてからずっと気になっていたのが、無印良品の「備蓄おやつ チョコようかん」。ここ最近地震に台風と不安を感じることが多く防災グッズを見直しているなか、この備蓄おやつを防災バッグに加えることにしました。最長4年6カ月も持つ