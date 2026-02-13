9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、阪神・森下翔太について言及した。佐伯氏は「本当に順調そうと言うかね、スイングがすごく綺麗ですよね、バットとボールがひっついている時間が長いなという感じがしますね」と解説し、「本塁打数、打点が佐藤選手と匹敵するくらいになってくると、タイガースは手がつけられないでしょうね」と語った。森下は昨季143試合に出場して、打率.27