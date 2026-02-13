猫たちが「追いかけっこ」をする理由3つ 1.狩猟本能を満たすため 追いかけるという動作は、獲物を捕まえる際の本能を呼び覚まします。 猫たちは、お互いを「獲物」に見立てることで、狩りへの欲求を満たしていると考えられます。 どんなふうに逃げるのか、予測できない動きが続くからこそ、猫にとって追いかけっこは飽きのこない遊びなのでしょう。 また、追いかけっこは夕方から深夜にかけて始まりやすい傾向がありま