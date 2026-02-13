パティスリー「KIHACHI」とスウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンがコラボレーションした、焼菓子などの春の新作スイーツギフトが発売される。2月13日（金）からオンライン先行販売を開始し、2月15日（日）からはパティスリー キハチ各店で販売される。「KIHACHI×リサ・ラーソン」2026年春の新作コラボレーションギフトが登場今回はペールトーンカラーを基調とした春らしい限定パッケージに、定番の「スケッチねこ」やライオン