解体が決まった田町警備派出所高松市南新町 高松市の3つの商店街に面する田町警備派出所が解体されることになりました。 解体・撤去が決まったのは、高松北警察署田町警備派出所です。 高松中央商店街の南部の南新町、常磐町、田町の3つの商店街が交わる場所にありますが、地元からにぎわい作りのため派出所周辺のスペースを活用したいと要望がありました。 県警はここから300m離れた瓦町駅前交番だけでも