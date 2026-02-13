西武不動産は、横浜市の商業施設「新横浜プリンスペペ」（港北区新横浜）の営業を、2027年3月で終了する。JR新横浜駅北口の新横浜プリンスホテルに併設された施設で、新幹線利用の宿泊客や新横浜都心で働く人たちに利用されてきた。西武不動産は今後の活用方法について、施設の価値を最大化できる方向で関係各所と調整中としている。【こちらも】横浜の「HAMABOWL EAS」、「ハマボールビルディング」に改称しリニューアル新横