2月17日から広島県で開催されるBalcom BMW CUPに臨む日本サッカー協会（JFA）は2月12日、17日から広島県で開催される「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に臨むU-17日本代表メンバー19人を発表した。翌13日には追加招集も行われ、計20人の構成で大会へ挑む。チームを率いるのは、現JFAナショナルコーチングスタッフの小野信義監督。17日から始動し、19日の広島文化学園大学とのトレーニングマッチを経