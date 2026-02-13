ＮＨＫ大阪放送局は１３日、同局が制作する２６年度後期の連続テレビ小説「ブラッサム」の追加出演者を発表。俳優・渡部篤郎が朝ドラに初出演することが分かった。渡部は石橋静河が演じるヒロイン葉野珠の父・清治役。「４０年近く俳優をやってきて、まさかの初の朝ドラ、そしてヒロインの父親役。ようやくご縁をいただけたのだなという思いです」とコメントを寄せた。ヒロインの継母・リョウ役には女優・国仲涼子が起用され