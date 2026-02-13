２５年１２月のファイナルＳを勝ち、オープンクラスに昇級したジョイフルニュース（牝４歳、美浦・大竹正博厩舎、父ロードカナロア）が、次走は東風Ｓ・リステッド（３月１５日、中山競馬場・芝１６００メートル）への出走を視野に入れていることがわかった。社台サラブレッドクラブが、１３日までにホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の宮城・山元トレーニングセンターで調整が進められ、１２日に美浦トレセンへ帰