広島のドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が１３日、開幕１軍へ沖縄２次キャンプでの猛アピールを誓った。正遊撃手・小園がこの日から侍ジャパンに合流し、矢野は２軍へ。１４日から沖縄キャンプでは対外試合６試合が予定され、二遊間を守れるルーキーにとって絶好のチャンスだ。宮崎・日南キャンプでは名手・菊池からもアドバイスをもらい「吸収したことを体現したい」と燃えている。本職は二塁だが、１０、１１日の