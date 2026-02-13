「スポンジ・ボブ」シリーズ最新作『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』の公開（4月1日）に向けて、JR西日本とのコラボ企画が13日からスタートした。【画像】『劇場版スポンジ・ボブ』×JR西日本スタンプラリー 別ビジュアル「スポンジ・ボブ」は、1999年にアメリカのアニメーター、ステファン・ヒーレンバーグによって生み出された人気キャラクター・シリーズ。海の底の町・ビキニタウンで暮らす、と