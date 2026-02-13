群馬県伊勢崎市で飲酒運転をして車に突っ込み、2歳の男の子を含む3人を死亡させた罪などに問われている男に対し、前橋地裁は、懲役20年の判決を言い渡しました。トラック運転手の鈴木吾郎被告（71）はおととし5月、群馬県伊勢崎市で酒を飲んだ状態でトラックを運転中に乗用車に衝突し、塚越湊斗ちゃん（当時2）ら3人を死亡させたなどとして、危険運転致死傷の罪に問われています。鈴木被告はこれまでの裁判で、「飲酒していない」