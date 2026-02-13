宮崎空港に到着した米大リーグ、パドレスのダルビッシュ。WBCに向けた日本代表の強化合宿でアドバイザーを務める＝13日3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2連覇を目指す日本代表の強化合宿が、14日から宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で始まる。井端弘和監督が13日に同市で取材に応じ「長く準備をしてきて、やっと始まるなという気持ち。状態をベストに持っていければ」と意気込みを語った。日本代表の