中道改革連合の新代表に選出され、記者会見する小川淳也氏＝13日午後、東京・永田町の党本部新代表の小川淳也氏は立憲民主党時代から「次世代のホープ」と期待されてきた。就任に当たり「一番過酷な時こそ火中の栗を拾うべきだ」と意気込む。熱のこもった演説が得意で、全国から応援演説の要請が相次ぐ。2021年の立民代表選で敗北。その後に政調会長や幹事長も経験したが、中道再建に向けた実務手腕を不安視する声も根強い。東