静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、警察から求められていた卒業証書とされる書類の提出を拒否したことがわかりました。田久保真紀前市長は、初当選した市長選の際に虚偽の経歴を報道各社に伝えた公職選挙法違反の疑いや、市議会の百条委員会で卒業証書とされる書類の提出を拒否した地方自治法違反の疑いなどで刑事告発されています。警察は先月、田久保前市長への事情聴取を行っていて、捜査の焦点となる卒業証書とされる書類の提