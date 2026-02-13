【ハノイ＝竹内駿平】カンボジア南部シアヌークビルのカジノ施設で特殊詐欺に関与したとみられる８０５人が拘束された事件で、地元当局は１２日、この中に日本人が含まれていたとする発表内容を削除した。在カンボジア日本大使館が日本人がいないことを確認し、内容の修正を求めた。摘発は１０日で、地元メディアは発表に基づき、カンボジア人のほか、日本や中国、韓国、米国など７か国の外国人が拘束されたと報じていた。