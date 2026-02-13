NHK大阪放送局の局長会見が13日同局で行われ、今秋放送スタートの連続テレビ小説「ブラッサム」の出演者第2弾が発表された。この日発表されたのはヒロイン葉野珠（はのたま＝石橋静河）の父・渡部篤郎、継母・国仲涼子、珠の幼なじみの梅・松本穂香、その父・八嶋智人、母・楠見薫ら。他に木竜麻生、華優希、中井千聖、工藤阿須加、三浦誠己、山田真歩、金子大地も発表された。制作統括の村山峻平氏は「熱量のあるキャストの方々が