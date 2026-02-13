奈良県三輪素麺工業協同組合は2月5日、手延そうめん業界の恒例行事「卜定祭」を桜井市の三輪明神大神神社にて執り行った。主催者の三輪素麺関係者ほか、兵庫県や小豆島、半田、淡路島など全国の産地代表者が集まり商売繁盛を祈願。その後執り行われた直会では、主催者や来賓が次のようにあいさつした。小西幸夫・奈良県三輪素麺工業協同組合理事長業界を取り巻く環境は厳しく、特に小規模事業が多いわれわれにとって事業継承が