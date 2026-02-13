サタケは玄米と白米を対象とした半自動計量包装機「センスケール」をリニューアルした。同商品は1987年に発売。米穀小売店や精米工場の小ロットラインなどに導入されている。今回、ユーザーの声を反映し、処理能力を向上させるとともに、従来3回に分けていた計量を一度にできるようにしたほか、操作部にタッチパネルを導入。工具なしで部品を取り外せるようにするなど、作業やメンテナンスにかかる時間の短縮を図った。希望