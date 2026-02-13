あじかんが販売する、焙煎ごぼうを使ったチョコレート風の菓子「GOVOCE（ゴボーチェ）」と、UHA味覚糖の人気商品「おさつどきっ」を合わせた新商品が生まれた。「おさつどきっ」の製造過程で生じる割れた部分を有効活用し、チョコレートと合わせた「おさつロシェ」。そのチョコレートにゴボーチェをミックスした「おさつロシェ ゴボーチェ＝写真」をUHA味覚糖のチョコレート専門店「キャギ・ド・レープ」（大阪市）で、600本の