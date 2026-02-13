オタフクソースは今年から、焼そばに特化した取り組みに注力する。昨年、プロジェクトチームを結成し、キャベツの切り方やソースを入れるタイミングなど細かい項目を検証しレシピを更新。それに基づき、今年新たに「お好み焼士」に続く社内資格「焼そば士」を導入した。現在、実技試験を行っており、今月末には初代の焼そば士が誕生する。焼そばの市場は拡大傾向にある。近年、全国にご当地焼そばが誕生し、昨年はコメの高騰