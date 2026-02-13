11日にDFBポカール準々決勝でライプツィヒを2-0で撃破したバイエルンが目指すのは、もちろん3冠だ。バイエルンは2019-20シーズンに3冠を達成しているが、DFBポカールを制したのはそのシーズンが最後だ。国内の絶対王者ではあるが、DFBポカールでは苦戦が続いていたのだ。今季もまだベスト4が出揃った段階だが、準々決勝で難敵ライプツィヒを退けたのは大きい。ベスト4の顔ぶれはバイエルン、フライブルク、シュツットガルト、レヴ