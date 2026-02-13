プレミアリーグ第26節のブレントフォード戦（1-1）の後、アーセナルの指揮官ミケル・アルテタは10番を背負うエベレチ・エゼについてコメントした。英『Sky Sports』が報じている。今シーズンよりクリスタル・パレスからアーセナルに加わったエゼ。背番号10を任され、序盤は期待されていたような存在感を見せたが、現在は公式戦34試合で5ゴール4アシスト。ゴールは昨年11月下旬のトッテナム戦（この試合ではハットトリック達成）ま