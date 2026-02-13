2月13日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントは「State of Play」を放送した。本記事では最新情報から一部をピックアップしたものを紹介する。 関連：【画像あり】番組内で紹介されたゲームのスクリーンショット 『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』PC版が3月19日に発表決定『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』PC版が3月19日に発売決定した。フレームレートの上限が解放されるほか