10時〜16時に運行広島電鉄は2026年2月12日、路面電車の新系統「循環線」が3月28日に開業すると発表しました。 【グルっと回れる!?】これが「循環線」の運行ルートです（画像）新設される「循環線」は、比治山エリアと市内中心部を循環して結びます。運行ルートは広電本社前を起点とし、皆実町六丁目方面へ向かう内回りと、紙屋町方面へ向かう外回りの2ルートが設定されます。ただし、外回りの始発および次発の2本については、