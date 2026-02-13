船体に「ハングル」文字・数字石川県羽咋市滝崎の海岸に漂着した木造船。13日午前10時半すぎ、金沢海上保安部の職員が発見した。木造船は長さ6.4ｍ、幅1.5ｍで、船体全体にコールタールのようなものが塗られ、ハングルのような文字や数字が書かれている。現場は羽咋市柴垣港の第1防波堤灯台の近くで、職員が周辺を調査し、油の浮流や残留物はなかった。