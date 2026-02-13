日本野球機構（ＮＰＢ）の榊原定征コミッショナー（８２）が１３日、沖縄・宜野座村で行われている阪神の春季キャンプを視察した。午前中の練習を見つめて「緊迫感、緊張感があってやっぱり強いなという印象ですね」と球団史上初のセ・リーグ連覇を狙う阪神の熱気を感じ、さらに「藤川監督のリーダーシップの中でチームワークができている。それから足を絡めた野球ができる。走る野球、攻める野球でちょっと質が違う野球をして