JKAは13日、2026年度前期（4〜9月開催分）適用ランクを発表した。1位は青山周平（41＝伊勢崎・31期）で3年連続12回目の全国No.1に輝いた。2位は黒川京介（27＝川口・33期）、3位は鈴木圭一郎（31＝浜松・32期）。