NHK大阪放送局の平匠子局長は13日、定例の局長会見に出席。同局・高瀬耕造アナウンサー（50）の東京アナウンス室への異動を正式に発表した。異動は3月30日付け。東京アナウンス室所属時に「NHKニュース7」「NHKニュースおはよう日本」の顔として活躍した高瀬アナ。23年4月に大阪放送局へ異動し、「ニュースきん5時」や朝ドラ「ブギウギ」のナレーションを務めた。一方で23年の「第74回紅白歌合戦」の司会も務めた。前日12日