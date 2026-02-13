消費税減税について「プラスの影響が大きい」と答えた企業は、4社に1社にとどまりました。帝国データバンクの調査によりますと、消費税の減税について「プラスの影響の方が大きい」と答えた企業の割合は25.7％でした。業界別では「小売業」が最も多く、「消費意欲が高まり、売り上げが増加する」など期待の声があがっています。一方「特に影響がない」とした企業は48.2％、「マイナスの影響の方が大きい」と答えた企業は9.3％でし