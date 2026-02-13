タレント中山秀征の息子で俳優の中山翔貴（26）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。父の家庭での様子を明かした。この日は木村拓哉（53）が主演する映画「教場Reunion」（ネットフリックスで配信中）、「教場Requiem」（2月20日劇場公開）で警察学校の生徒役で共演した、俳優の綱啓永（27）とともに出演した。MCのハライチ澤部佑（39）から「（秀征が）中山君が出ている番組は見てくれている？」