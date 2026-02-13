グランドセイコーの多彩なラインナップの中で、高い人気を誇るのは「雪白」パターンのダイヤルを採用したモデル。その雪白に、ケース径33.0mmというコンパクトな新作が登場する。シルバートーンの雪白ダイヤルを持つ「SBGX359」と、ブルーを基調とした雪白ダイヤルの「SBGX361」だ。○「雪白」を33mmで描く「雪白」パターンは、信州の厳冬期に見られる雪原の表情から着想を得たデザイン。降り積もった雪の表面を風が吹き抜け、風雪