星野リゾート トマム(北海道勇払郡)は6月1日から、「雲海リトリートステイ」を販売する。雲海テラスの一角を貸し切って行う「プライベートヨガ体験」が最大の特徴同プランでは、絶景の雲海テラスの一角を貸し切り、天空のプライベートヨガで心身をととのえることができる。期間は6月1日〜9月13日、料金は2泊138,500円〜(2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込)で、デザインスイートツインルーム2泊、雲海ゴンドラ優先乗車チケッ