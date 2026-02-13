AlbaLinkは2月13日、「老後資金に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年2月2日、30代〜50代の男女500人を対象にインターネットで行われた。○老後資金に不安を感じる人は93.2%老後資金に不安を感じるか30代〜50代の男女500人に「老後資金に不安を感じるか」を聞いたところ、「とても不安(58.0%)」「やや不安(35.2%)」が合わせて93.2%だった。「とても不安」だけで全体の6割近くとなっており、多くの人が老後資金について