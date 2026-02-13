【モデルプレス＝2026/02/13】元日向坂46の高本彩花が2月12日、自身のInstagramを更新。警官服姿を披露した。【写真】27歳元日向坂メンバー「スタイル抜群」ミニスカ警官服で美脚披露◆高本彩花「一日警察署長」で警官服姿公開高本は「本日、秦野警察署100周年アニバーサリーキャンペーンにて一日警察署長を務めさせていただきました」とつづり、警官の制服服姿を投稿。膝丈のスカート姿で真っ直ぐなスラリとした脚が際立っている