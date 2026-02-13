福岡県が13日、新年度の当初予算案を発表しました。一般会計の総額は2兆3000億円で、過去最大です。■福岡県・服部知事「豊かな未来へとかけ上がる福岡県を実現したいと考えています。」福岡県の新年度一般会計の当初予算案は総額およそ2兆3000億円で、これまで最大だった2023年度をおよそ1000億円上回りました。新たな事業として、女子学生の県内での就職や女性のキャリア形成の応援費用として8100万円余りが盛り込まれています。