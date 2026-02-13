こども家庭庁は2026年度予算案で、保育分野の公定価格見直しについての方向性を示しました。見直しの背景には少子化や人材不足による、保育園経営を取り巻く環境の厳しさがあります。 保育園の経営環境は地域によって大きな差があります。こうした状況を踏まえ、こども家庭庁は全国で質の高い保育を提供し続けることを目的に「保育政策の新たな方向性」を定めています。今回の公定価格の見直しもこの考え方に基づいています。