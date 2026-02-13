１３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５１．９５ポイント（１．２６％）安の４０８２．０７ポイントと５日ぶりに反落した。中国の大型連休を前に、手仕舞い売りが先行する流れ。来週は春節の大型連休で本土市場が１６〜２３日まで休場となる。資源相場の急落も逆風。昨夜のＮＹ市場では、ＷＴＩ原油先物が２．８％安、金先物が２．９％安と急反落した。１３日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）