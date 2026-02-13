バンダイライフスタイル事業部より、「Lil ala mode」とSAMANTHAVEGAがコラボした全18種のスペシャルアイテムが登場。2026年2月13日(金)12時より、公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内「バンコレ！」にて予約受付を開始します。とびきりキュートな世界観に胸きゅん必至です♡ バッグ＆小物ラインナップ Lil ala mode×SAMANTHAVEGAバニティバッグ 価格:19,800円(税込)(送料・手数料別途) キラキラ生地とミ