小野田紀美AI戦略担当相は13日の閣議後記者会見で、中国系の動画生成人工知能（AI）サービスを巡り「著作権侵害や不適切な映像に懸念の声がある」と語った。日本のアニメキャラクターなどを使った動画を自由に生成できるとの指摘があり「（サービスの）実態把握を急ぐ」と述べ、政府として調査する考えを明らかにした。動画生成AIは、動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」で知られる字節跳動（バイトダンス）が開発した