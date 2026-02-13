俳優の北村匠海さんは2月12日、自身のInstagramを更新。俳優の宮沢りえさんと寄り添う姿が印象的なポスターを公開しました。【写真】北村匠海＆宮沢りえの寄り添いショット「タトゥーカッコいいね」北村さんは「『NUMB』新しいポスターが解禁です」とつづり、1枚の写真を投稿。映画『しびれ（英題『NUMB』）』のポスター画像です。顔にタトゥーを施し、薄くヒゲをたくわえた北村さんは、これまでの爽やかなイメージとは一線を画す