Image: Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年2月13日は、Acer ノートパソコン Swift Go 14 AI Snapdragon X Plus がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 「VGP2025金賞&コスパ大賞」Edifier M60 マルチメディアスピーカー 66W Bluetooth 5.