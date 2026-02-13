バンダをツインズに放出して国際ボーナスプールを50万ドル増額ツインズは12日（日本時間13日）、ドジャースから事実上の戦力外（DFA）となっていたアンソニー・バンダ投手をトレードで獲得したと発表した。一方でドジャースが手にしたのは選手ではなく国際ボーナスプールマネー。“珍しい”形でのやり取りとなったが、SNS上では納得の声があがっている。32歳のバンダは2024年5月に金銭トレードでドジャースへ加入した。同年は4