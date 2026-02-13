試合が終わると、途中出場の選手や出場機会のなかった選手がスプリントを繰り返すのは、お馴染みの光景だ。２月11日のユトレヒト戦（●１−３）で73分から出場した小川航基は一度、ロッカールームに戻ったあと、再びピッチに戻り、強度の高いスプリントで自身を追い込んでから、スタンド下のインタビューエリアに姿を現した。息は上がり、大粒の汗が流れている。同時に悔しい思いも流してきたのか。それとも無心で走っていたのだ