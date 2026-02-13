札幌市手稲区で住宅が爆発し、５人が死傷した火事で、プロパンガスが漏れ出し、引火して爆発したとみられることがわかりました。専門家は、「室内にガスが漏れ出した可能性が高い」と指摘しています。なぜ、これほどの爆発が起きたのでしょうかー５人が死傷した爆発火災は、いまも消防などによる調査が続いています。２月９日午前５時ごろ、札幌市手稲区の木造２階建て住宅が爆発した火事では、女性１人の遺体が見つかり、遺