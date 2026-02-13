兵庫県の斎藤知事のパワハラなどを告発した元県民局長の私的な情報を、複数の県議に漏らしたとして停職処分を受けた県の元総務部長について、兵庫県警は地方公務員法違反（守秘義務違反）の疑いで書類送検しました。▽第三者委「知事および元副知事の指示のもと、『根回し』の趣旨で漏洩を行った可能性高い」兵庫県の斎藤元彦知事のパワーハラスメントなどを告発した元西播磨県民局長（２０２４年に死亡）の私的な情報が、外部に漏