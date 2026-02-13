ラグビーリーグワンの神戸は13日、BL東京戦（15日、秩父宮ラグビー場）メンバーを発表した。松永貫汰（26）がWTBで先発に名を連ね、この試合でリーグワン通算50試合目となる。「このチームで50試合出させてもらえるっていうのは、本当に光栄なこと。OBや今の現役の選手でもレジェントの方がいますけど、そういう選手と一緒に50キャップの試合をさせてもらえることが、とてもうれしい」相手は昨季優勝したBL東京。兄のFB松永