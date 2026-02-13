日本相撲協会は13日、元幕内・大翔鵬（31）＝本名・チミデレゲゼン・シジルバヤル、モンゴル出身、追手風部屋＝が引退届を提出し、受理したと発表した。千葉・流山南高から追手風部屋に入門。同部屋同期の遠藤と13年春場所で初土俵を踏んだ。16年九州場所で新十両に昇進。19年春場所で新入幕を果たした。重い腰を生かして幕内を9場所務めたが、最近は腰痛もあって思うような成績を残せず昨年春場所で幕下に転落。今場所は東三